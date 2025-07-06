Стефан Йович покинул «Валенсию»

Сербский разыгрывающий ушел из испанского клуба.

«Валенсия » объявила о расставании со Стефаном Йовичем (34 года, 198 см) в связи с истечением контракта.

Йович присоединился к команде в 2023 году. В прошлом сезоне он сыграл в 18 матчах Еврокубка, набирая в среднем 4,7 очка, 2,1 подбора и 5,1 передачи. В чемпионате Испании его статистика составила 3,5 очка и 4 передачи за игру.