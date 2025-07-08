Майк Браун планирует дать Рику Брансону меньшую роль в тренерском штабе «Нью-Йорка»

Роль Рика Брансона в тренерском штабе «Никс» уменьшится.

Новый главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун, как ожидается, наймет нового первого помощника.

Как сообщает The New York Post, этот шаг изменит динамику в передней части скамейки «Никс», уменьшив роль Рика Брансона, отца разыгрывающего защитника команды Джейлена Брансона.