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  • Зарплата Гершона Ябуселе по контратку с «Нью-Йорком» составит «чуть менее» 5,7 млн долларов, что позволит команде подписать еще одну «минималку»
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Зарплата Гершона Ябуселе по контратку с «Нью-Йорком» составит «чуть менее» 5,7 млн долларов, что позволит команде подписать еще одну «минималку»

«Никс» сохранили небольшую финансовую гибкость.

Как сообщает Стефан Бонди из New York Post, контракт Ябуселе на сумму «чуть меньше» налогового исключения среднего уровня (5,69 миллиона долларов) позволит «Никс» добавить еще одного игрока на ветеранской «минималке» (2,23 миллиона долларов).

Ябуселе согласовал с «Нью-Йорком» двухлетний контракт на сумму около 12 миллионов долларов. В соглашении также есть опция игрока на сезон-2026/27.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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