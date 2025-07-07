«Никс» объявили о подписании Гершона Ябуселе и Джордана Кларксона
«Нью-Йорк» представил новых игроков.
К команде присоединились форвард Гершон Ябуселе (29 лет, 204 см) и защитник Джордан Кларксон (33 года, 191 см).
Ябуселе подписал двухлетний контракт с зарплатой в районе 5,69 миллиона долларов, который позволит «Никс» добавить еще одного ветерана.
Кларксон оформил однолетнее соглашение на 3,6 миллиона.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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