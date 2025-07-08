Деррик Роуз: «Слишком жалеть Тибса не стоит. Нельзя расстраиваться, когда уходишь с 30 миллионами в кармане»

Роуз призывает не слишком переживать за Тома Тибодо.

«Я разговаривал с Тибсом, у него все хорошо. Нельзя расстариваться, когда уходишь с 30 миллионами в кармане. Слишком жалеть его не стоит. Он в хорошем настроении», – рассказал Роуз .

«Никс» уволили Тома Тибодо с поста главного тренера месяц назад после вылета из финала Востока.

Прошлым летом клуб подписал с Тибодо продление на 3 года с зарплатой около 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Специалист получит более 30 миллионов от «Никс», если не возглавит другую команду, в противном случае объем выплат будет снижен.