Деррик Роуз: «Слишком жалеть Тибса не стоит. Нельзя расстраиваться, когда уходишь с 30 миллионами в кармане»
Роуз призывает не слишком переживать за Тома Тибодо.
«Я разговаривал с Тибсом, у него все хорошо. Нельзя расстариваться, когда уходишь с 30 миллионами в кармане. Слишком жалеть его не стоит. Он в хорошем настроении», – рассказал Роуз.
«Никс» уволили Тома Тибодо с поста главного тренера месяц назад после вылета из финала Востока.
Прошлым летом клуб подписал с Тибодо продление на 3 года с зарплатой около 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Специалист получит более 30 миллионов от «Никс», если не возглавит другую команду, в противном случае объем выплат будет снижен.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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