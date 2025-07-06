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«Финикс» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Дарвину Хэму

Дарвин Хэм может перейти в тренерский штаб «Финикса» или «Нью-Йорка».

«Финикс», а теперь и «Нью-Йорк» – после назначения Майка Брауна на должность нового главного тренера «Никс» – выразили заинтересованность в попытке нанять Дарвина Хэма из «Бакс», – пишет The Stein Line.

Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм с 2024 года работает в тренерском штабе «Милуоки».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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