«Финикс» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Дарвину Хэму

Дарвин Хэм может перейти в тренерский штаб «Финикса» или «Нью-Йорка».

«Финикс», а теперь и «Нью-Йорк » – после назначения Майка Брауна на должность нового главного тренера «Никс » – выразили заинтересованность в попытке нанять Дарвина Хэма из «Бакс», – пишет The Stein Line.

Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм с 2024 года работает в тренерском штабе «Милуоки ».