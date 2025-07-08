Исмаэль Бако перешел из УНИКСа в «Париж»

Исмаэль Бако вернулся в Евролигу.

«Париж » объявил о подписании контракта с бывшим центровым казанского УНИКСа Исмаэлем Бако (29 лет, 208 см).

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,6 очка, 6,4 подбора и 1,4 блок-шота.

Бельгиец ранее выступал в Евролиге за «Виртус» (2022–2023) и «Виллербан» (2019–2021).