Исмаэль Бако перейдет из УНИКСа в «Париж» (BasketNews)
Бельгийский центровой покинет российский клуб.
По информации BasketNews, Исмаэль Бако (29 лет, 208 см) перейдет в «Париж». В контракте Бако с УНИКСом есть опция выхода, которой игрок, видимо, воспользовался.
Переход во французский клуб станет для баскетболиста возвращением в Евролигу, в которой он уже участвовал, выступая за «Виртус» и «Виллербан».
В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,6 очка, 6,4 подбора и 1,4 блок-шота.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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