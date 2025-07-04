Исмаэль Бако перейдет из УНИКСа в «Париж» (BasketNews)

Бельгийский центровой покинет российский клуб.

По информации BasketNews, Исмаэль Бако (29 лет, 208 см) перейдет в «Париж ». В контракте Бако с УНИКСом есть опция выхода, которой игрок, видимо, воспользовался.

Переход во французский клуб станет для баскетболиста возвращением в Евролигу , в которой он уже участвовал, выступая за «Виртус» и «Виллербан».

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,6 очка, 6,4 подбора и 1,4 блок-шота.