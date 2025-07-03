«Париж» подписал защитника Джереми Моргана

Джереми Морган присоединился к «Парижу».

Французский клуб продолжает заново укомплектовывать состав после отъезда ключевых лиц команды в более крупные организации.

Очередным подписанием стал 30-летний американский защитник «Хапоэля Иерусалим » Джереми Морган (196 см).

Морган набирал 6,5 очка, 2,8 подбора, 1,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем в прошедшем розыгрыше Еврокубка.