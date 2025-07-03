«Париж» подписал защитника Джереми Моргана
Джереми Морган присоединился к «Парижу».
Французский клуб продолжает заново укомплектовывать состав после отъезда ключевых лиц команды в более крупные организации.
Очередным подписанием стал 30-летний американский защитник «Хапоэля Иерусалим» Джереми Морган (196 см).
Морган набирал 6,5 очка, 2,8 подбора, 1,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем в прошедшем розыгрыше Еврокубка.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Парижа»
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