Форвард Микаэль Янтунен перешел в «Фенербахче» из «Парижа»

«Фенербахче» подписал Микаэля Янтунена.

25-летний форвард (203 см) «Парижа » присоединился к составу чемпиона Евролиги .

Янтунен набирал 7,5 очка, 4,8 подбора и 1 передачу за 25,5 минуты в среднем в своем дебютном сезоне в главном европейском клубном турнире. Форвард провел 2 года во французском клубе и помог ему выиграть Еврокубок.