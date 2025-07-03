Форвард Микаэль Янтунен перешел в «Фенербахче» из «Парижа»
«Фенербахче» подписал Микаэля Янтунена.
25-летний форвард (203 см) «Парижа» присоединился к составу чемпиона Евролиги.
Янтунен набирал 7,5 очка, 4,8 подбора и 1 передачу за 25,5 минуты в среднем в своем дебютном сезоне в главном европейском клубном турнире. Форвард провел 2 года во французском клубе и помог ему выиграть Еврокубок.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
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