«Париж» официально подтвердил переход Дерека Уиллиса
Дерек Уиллис присоединился к «Парижу».
30-летний американский форвард (206 см) перешел во французский клуб из «Анадолу Эфеса».
Уиллис провел 2 сезона в Турции и набирал 3,1 очка и 2,4 подбора за 11,5 минуты в прошлом розыгрыше Евролиги в 27 матчах, получив наполовину меньше игрового времени, чем в сезоне-2023/24.
«Париж» продолжает активную комплектацию команды после подписания нового главного тренера Франческо Табеллини.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Парижа»
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