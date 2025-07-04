«Париж» официально подтвердил переход Дерека Уиллиса

Дерек Уиллис присоединился к «Парижу».

30-летний американский форвард (206 см) перешел во французский клуб из «Анадолу Эфеса».

Уиллис провел 2 сезона в Турции и набирал 3,1 очка и 2,4 подбора за 11,5 минуты в прошлом розыгрыше Евролиги в 27 матчах, получив наполовину меньше игрового времени, чем в сезоне-2023/24.

«Париж» продолжает активную комплектацию команды после подписания нового главного тренера Франческо Табеллини.