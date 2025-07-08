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По словам Брэда Стивенса, Эл Хорфорд вряд ли вернется в «Бостон»

Эл Хорфорд, скорее всего, покинет «Бостон».

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что возвращение Хорфорда в команду на данный момент «маловероятно», но «Селтикс» сделали предложения и ему, и Люку Корнету.

Ранее сообщалось, что 39-летний центровой выбирает между переходом в «Голден Стэйт» и завершением карьеры.

 Хорфорд является чемпионом НБА 2024 года в составе «Бостона». В прошедшем сезоне он набирал 9,0 очка, 6,2 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналистки Ноа Далзелл в соцсети X
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