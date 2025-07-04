Эл Хорфорд, вероятнее всего, присоединится к «Голден Стэйт»

39-летний ветеран окажется в «Уорриорс».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «все указывает на то», что Эл Хорфорд в итоге окажется в «Голден Стэйт ».

Ранее Шэмс Чарания рассказал, что Хорфорд рассматривает несколько вариантов, включая «Уорриорс», «Лейкерс», но также и завершение карьеры.

Следующий сезон станет для ветерана 19-м в лиге.