«Хорфорд уходит в «Голден Стэйт». Билл Симмонс назвал следующий клуб центрового «Бостона»

Билл Симмонс считает, что Эл Хорфорд окажется в «Уорриорз».

39-летний центровой «Бостона » пока не заканчивает карьеру. До подписания Деандре Эйтона в «Лейкерс » именно клуб из Лос-Анджелеса считался главным конкурентом «Голден Стэйт» в борьбе за ветерана.

Билл Симмонс : «Хорфорд уходит в «Голден Стэйт ».

Роб Махоуни : «В лиге это считается практически состоявшимся. Все уверены, что он окажется в «Голден Стэйт», увидим, случится ли это».

Билл Симмонс : «Это случится».