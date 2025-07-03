«Хорфорд уходит в «Голден Стэйт». Билл Симмонс назвал следующий клуб центрового «Бостона»
Билл Симмонс считает, что Эл Хорфорд окажется в «Уорриорз».
39-летний центровой «Бостона» пока не заканчивает карьеру. До подписания Деандре Эйтона в «Лейкерс» именно клуб из Лос-Анджелеса считался главным конкурентом «Голден Стэйт» в борьбе за ветерана.
Билл Симмонс: «Хорфорд уходит в «Голден Стэйт».
Роб Махоуни: «В лиге это считается практически состоявшимся. Все уверены, что он окажется в «Голден Стэйт», увидим, случится ли это».
Билл Симмонс: «Это случится».
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Билла Симмонса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости