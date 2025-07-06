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Эл Хорфорд выбирает между завершением карьеры и переходом в «Голден Стэйт»

Эл Хорфорд подумывает о завершении карьеры.

39-летнему центровому предстоит принять важное решение. Как сообщает The San Francisco Chronicle, Хорфорд выбрал «Голден Стэйт» в качестве команды, где он хочет продолжить карьеру, но все еще рассматривает возможность завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» сделали Хорфорда своей главной целью, если тот решит продолжить играть.

Хорфорд является чемпионом НБА 2024 года в составе «Бостона». В прошедшем сезоне он набирал 9,0 очка, 6,2 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The San Francisco Chronicle
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