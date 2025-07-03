Эл Хорфорд выбирает между «Уорриорз», «Лейкерс» и завершением карьеры
Эл Хорфорд рассматривает возможность завершения карьеры.
Центровой Эл Хорфорд продолжает рассматривать варианты на рынке свободных агентов, поскольку собирается покинуть «Бостон». «Голден Стэйт» считается фаворитом на подписание Хорфорда, также игрок рассматривает «Лейкерс» или даже завершение карьеры.
«Хорфорд рассматривает несколько вариантов, включая «Уорриорз», «Лейкерс», но также и завершение карьеры. Ему 39 лет. Он только что провел 18-й сезон. Будет удивительно, если он примет окончательное решение к этим выходным. Он, безусловно, заслужил право принять решение, когда захочет», – рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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