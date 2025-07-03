Эл Хорфорд выбирает между «Уорриорз», «Лейкерс» и завершением карьеры

Эл Хорфорд рассматривает возможность завершения карьеры.

Центровой Эл Хорфорд продолжает рассматривать варианты на рынке свободных агентов, поскольку собирается покинуть «Бостон ». «Голден Стэйт » считается фаворитом на подписание Хорфорда, также игрок рассматривает «Лейкерс » или даже завершение карьеры.

«Хорфорд рассматривает несколько вариантов, включая «Уорриорз», «Лейкерс», но также и завершение карьеры. Ему 39 лет. Он только что провел 18-й сезон. Будет удивительно, если он примет окончательное решение к этим выходным. Он, безусловно, заслужил право принять решение, когда захочет», – рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.