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Журналист Тим Макмэн: «Нетс» не готовы много платить Кэму Томасу»

Тим Макмэн объяснил, почему Кэм Томас до сих пор свободный агент.

«Я бы сказал, что Кэм Томас хочет, чтобы ему много заплатили, но, судя по всему, «Нетс» не очень-то готовы ему много платить.

Дело в том, что Кэм Томас – это игрок, который вызывает противоречия в лиге. Парень, очевидно, умеет набирать очки, но способен ли он принести победу – это большой вопрос. Я думаю, что он вернется в «Бруклин», когда начнется следующий сезон, возможно, не на долгосрочном контракте», – сказал журналист ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Brooklyn Way в соцсети X
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