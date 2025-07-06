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Стали известны детали семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта

Опубликованы условия первого в истории НБА обмена между семи командами.

«Финикс»: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бри, Дэйкуон Плауден, пик 2-го раунда.

«Хьюстон»: Кевин Дюрэнт, Клинт Капела.

«Бруклин»: два пика 2-го раунда.

«Голден Стэйт»: Алекс Тухи, Джахмай Машак.

«Атланта»: обмен пиками 2-го раунда, Дэвид Родди, деньги.

«Лейкерс»: Аду Тьеро.

«Миннесота»: Рокко Зикарски, два пика 2-го раунда, деньги.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4209 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoКлинт Капела
Дэйкуон Плауден
logoМиннесота
logoДиллон Брукс
logoДэвид Родди
logoАду Тьеро
Рашир Флеминг
logoХаман Малуач
logoДжейлен Грин
logoФиникс
logoАтланта
logoБруклин
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoЛейкерс
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