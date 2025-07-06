Стали известны детали семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта
Опубликованы условия первого в истории НБА обмена между семи командами.
«Финикс»: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бри, Дэйкуон Плауден, пик 2-го раунда.
«Хьюстон»: Кевин Дюрэнт, Клинт Капела.
«Бруклин»: два пика 2-го раунда.
«Голден Стэйт»: Алекс Тухи, Джахмай Машак.
«Атланта»: обмен пиками 2-го раунда, Дэвид Родди, деньги.
«Лейкерс»: Аду Тьеро.
«Миннесота»: Рокко Зикарски, два пика 2-го раунда, деньги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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