«Голден Стэйт» представил трибьют-видео Кевона Луни

Клуб выложил ролик в дань уважения центровому.

Кевон Луни был выбран «Уорриорс» под 30-м номером на драфте 2015 года.

За 10 лет в составе команды он принял участие в 599 матчах регулярного чемпионата и 89 играх плей-офф.

Вместе с «Уорриорс» Луни стал трехкратным чемпионом НБА (2017, 2018, 2022).

«Когда Луни говорит, все его слушают. Для культуры нашей команды он важен также, как и любой другой», – говорит в ролике Стефен Карри .

«Он сделает для тебя все, неважно, на площадке или за ее пределами. Лун представляет собой определение «товарища по команде», – сказал Гэри Пэйтон II .

Кевон Луни продолжит карьеру в «Новом Орлеане», с которым он договорился о 2-летнем контракте на 16 миллионов долларов.