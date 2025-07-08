Видео
0

«Голден Стэйт» представил трибьют-видео Кевона Луни

Клуб выложил ролик в дань уважения центровому.

Кевон Луни был выбран «Уорриорс» под 30-м номером на драфте 2015 года.

За 10 лет в составе команды он принял участие в 599 матчах регулярного чемпионата и 89 играх плей-офф. 

Вместе с «Уорриорс» Луни стал трехкратным чемпионом НБА (2017, 2018, 2022).

«Когда Луни говорит, все его слушают. Для культуры нашей команды он важен также, как и любой другой», – говорит в ролике Стефен Карри.

«Он сделает для тебя все, неважно, на площадке или за ее пределами. Лун представляет собой определение «товарища по команде», – сказал Гэри Пэйтон II.

Кевон Луни продолжит карьеру в «Новом Орлеане», с которым он договорился о 2-летнем контракте на 16 миллионов долларов.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4795 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoГолден Стэйт
logoГэри Пэйтон II
logoСтефен Карри
logoНБА
logoКевон Луни
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэдли Бил готов присоединиться к «Клипперс», «Уорриорз», «Лейкерс» или «Бакс» в случае выкупа контракта с «Санз»
29вчера, 18:52
«Сакраменто» – главный претендент на Джонатана Кумингу
25вчера, 06:21
Эл Хорфорд выбирает между завершением карьеры и переходом в «Голден Стэйт»
286 июля, 14:26
Главные новости
Брэдли Бил близок к выкупу контракта с «Финиксом», «Клипперс» считаются фаворитами на подписание игрока
422 минуты назад
Лонзо Болл: «Сейчас для «Кливленда» любой результат, кроме чемпионства, – провал»
2сегодня, 08:15
Джи Джи Джексон заткнул сирену дальним попаданием в концовке матча против «Юты», надеясь на овертайм, но судьи засчитали 2 очка
1сегодня, 07:53Видео
«Вашингтон» готов обменять Малкольма Брогдона по схеме «сайн-энд-трейд»
8сегодня, 07:02
«Индиана» узнала о переходе Майлза Тернера в «Милуоки» из поста Шэмса Чарании
18сегодня, 06:41
Брайан Уиндхорст: «Мистер Йокич очень доволен действиями «Наггетс»
5сегодня, 06:13
Брайс Сенсабо набрал 37 очков за 27 минут и помог «Юте» обыграть «Мемфис» в Летней лиге
5сегодня, 05:49Видео
Эйс Бэйли набрал 18 очков в матче Летней лиги против «Мемфиса»
7сегодня, 05:35Видео
Женская НБА. 36 очков Уиткомб и трипл-дабл Томас помогли «Финиксу» разгромить «Даллас», «Атланта» победила «Голден Стэйт»
сегодня, 05:09
Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. 37 очков Брайса Сенсабо помогли «Юте» с минимальным преимуществом одолеть «Мемфис», «Филадельфия» уступила «Оклахоме»
10сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» сыграет с «Вашингтоном»
48 минут назад
«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
вчера, 20:35Фото
Никола Йокич порадовался победе своей лошади
7вчера, 17:12Видео
«Новый Орлеан» подписал 4-летний контракт на 8,7 миллиона с Майкой Пиви (40-й номер драфта-2025)
6вчера, 16:25
Тони Джекири выбрал ЦСКА, несмотря на предложения из Евролиги и Еврокубка
5вчера, 16:09
Брайан Ангола перешел в «Гран-Канарию»
вчера, 15:59Фото
Джалил Окафор продолжит карьеру в Японии
7вчера, 15:32Фото
Масаи Уджири попрощался с «Торонто» в трибьют-видео
вчера, 14:47Видео
Костас Адетокумбо близок к переходу в «Олимпиакос»
вчера, 14:14
Давиде Моретти перешел из «Венеции» в «Триест»
вчера, 13:44Фото