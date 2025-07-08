«Голден Стэйт» представил трибьют-видео Кевона Луни
Клуб выложил ролик в дань уважения центровому.
Кевон Луни был выбран «Уорриорс» под 30-м номером на драфте 2015 года.
За 10 лет в составе команды он принял участие в 599 матчах регулярного чемпионата и 89 играх плей-офф.
Вместе с «Уорриорс» Луни стал трехкратным чемпионом НБА (2017, 2018, 2022).
«Когда Луни говорит, все его слушают. Для культуры нашей команды он важен также, как и любой другой», – говорит в ролике Стефен Карри.
«Он сделает для тебя все, неважно, на площадке или за ее пределами. Лун представляет собой определение «товарища по команде», – сказал Гэри Пэйтон II.
Кевон Луни продолжит карьеру в «Новом Орлеане», с которым он договорился о 2-летнем контракте на 16 миллионов долларов.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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