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Брэдли Бил готов присоединиться к «Клипперс», «Уорриорз», «Лейкерс» или «Бакс» в случае выкупа контракта с «Санз»

Брэдли Бил обозначил сферу своих интересов.

По информации The Athletic, сторона защитника и «Финикс» оптимистично смотрят на переговоры по выкупу контракта игрока.

Источники сообщают, что в случае выхода на рынок свободных агентов в список интересующих Била клубов будут входить «Клипперс», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Бакс».

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4543 голоса
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ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Athletic
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