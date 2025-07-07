Брэдли Бил готов присоединиться к «Клипперс», «Уорриорз», «Лейкерс» или «Бакс» в случае выкупа контракта с «Санз»

Брэдли Бил обозначил сферу своих интересов.

По информации The Athletic, сторона защитника и «Финикс» оптимистично смотрят на переговоры по выкупу контракта игрока.

Источники сообщают, что в случае выхода на рынок свободных агентов в список интересующих Била клубов будут входить «Клипперс », «Уорриорз», «Лейкерс » и «Бакс».