«Сакраменто» – главный претендент на Джонатана Кумингу
«Кингс» сильнее всех обозначили свое желание заполучить форварда «Уорриорс».
По информации Энтони Слейтера из The Athletic, «Сакраменто» активнее всех претендует на Джонатана Кумингу, но сделка далека от завершения.
«Рынок ограниченно свободных агентов в НБА остается крайне пассивным. Идут разговоры, но почти нет продвижения», – отметил Слейтер.
«Голден Стэйт» сделал 22-летнему игроку квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов, сохранив право повторить любой оффер-шит другой команды.
Ранее стало известно, что «Кингс» предлагали «Уорриорс» сделку по схеме «сайн-энд-трейд», включающую разыгрывающего Девина Картера, форварда Дарио Шарича и два пика второго раунда. Однако в «Голден Стэйт» расценили это как попытку заполучить игрока по низкой цене и отказались.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети журналиста Энтони Слейтера
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