«Сакраменто» – главный претендент на Джонатана Кумингу

«Кингс» сильнее всех обозначили свое желание заполучить форварда «Уорриорс».

По информации Энтони Слейтера из The Athletic, «Сакраменто » активнее всех претендует на Джонатана Кумингу , но сделка далека от завершения.

«Рынок ограниченно свободных агентов в НБА остается крайне пассивным. Идут разговоры, но почти нет продвижения», – отметил Слейтер.

«Голден Стэйт» сделал 22-летнему игроку квалификационное предложение на 7,9 миллиона долларов, сохранив право повторить любой оффер-шит другой команды.

Ранее стало известно, что «Кингс» предлагали «Уорриорс» сделку по схеме «сайн-энд-трейд», включающую разыгрывающего Девина Картера, форварда Дарио Шарича и два пика второго раунда. Однако в «Голден Стэйт » расценили это как попытку заполучить игрока по низкой цене и отказались.