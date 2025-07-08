«Индиана» узнала о переходе Майлза Тернера в «Милуоки» из поста Шэмса Чарании
Новость застала «Пэйсерс» врасплох.
Неделю назад инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что свободный агент Майлз Тернер договорился с «Милуоки» о подписании четырехлетнего контракта на 107 млн долларов с опцией игрока на сезон-2028/29 и трейд-кикером на 15 процентов.
Тернер провел всю свою 10-летнюю карьеру в НБА за «Индиану» и вел с командой переговоры о новом контракте.
Президент «Пэйсерс» Кевин Притчард узнал о переходе игрока вместе с остальным миром.
«Мы могли бы оформить «сайн-энд-трейд», потому что это взаимовыгодно, но, к сожалению, до этого не дошло. Я увидел твит Шэмса – вот так я и узнал, что Майлза у нас забрали», – рассказал Притчард.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
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