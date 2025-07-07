«Индиана» была готова платить налог на роскошь за Майлза Тернера

Уход Майлза Тернера стал неожиданностью для «Пэйсерс».

Президент Кевин Притчард рассказал о процессе.

«Не хочу вдаваться в подробности. Он провел потрясающие 10 лет с нами, надеюсь остаться его другом на долгое время.

Владельцы команды были готовы глубоко зайти в налоговую зону, чтобы сохранить его в команде. Мы активно вели переговоры и были честны в своих намерениях.

Нас удивил способ, которым «Бакс» создали возможность для этого предложения. Нужно отдать им должное.

Мы считали, что достигли прогресса в переговорах, а потом увидели, что он принял предложение от «Милуоки».

В этой лиге все меняется, и нужно ждать неожиданностей. Мы не были готовы к этой неожиданности», – заключил Притчард.

Тернер подписал четырехлетний контракт с «Милуоки» на 107 млн долларов.