«Индиана» была готова платить налог на роскошь за Майлза Тернера
Уход Майлза Тернера стал неожиданностью для «Пэйсерс».
Президент Кевин Притчард рассказал о процессе.
«Не хочу вдаваться в подробности. Он провел потрясающие 10 лет с нами, надеюсь остаться его другом на долгое время.
Владельцы команды были готовы глубоко зайти в налоговую зону, чтобы сохранить его в команде. Мы активно вели переговоры и были честны в своих намерениях.
Нас удивил способ, которым «Бакс» создали возможность для этого предложения. Нужно отдать им должное.
Мы считали, что достигли прогресса в переговорах, а потом увидели, что он принял предложение от «Милуоки».
В этой лиге все меняется, и нужно ждать неожиданностей. Мы не были готовы к этой неожиданности», – заключил Притчард.
Тернер подписал четырехлетний контракт с «Милуоки» на 107 млн долларов.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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