«Бакс» официально подписали Майлза Тернера

Майлз Тернер присоединился к «Милуоки».

Центровой сменил клуб после выхода в финал НБА с «Индианой». Тернер набирал 13,8 очка, 4,8 подбора, 1,4 передачи и 2 блок-шота за 29,3 минуты в среднем в плей-офф, реализуя 34,4% трехочковых, показав спад в точности дальних бросков по сравнению с «регуляркой» (39,6%).

«Мы воодушевлены тем, что Майлз выбрал нашу команду и наш город. Он победитель, динамичный игрок, который подходит нашему баскетболу на обеих сторонах площадки. Это большой день для «Бакс» и наших болельщиков», – заявил генменеджер клуба Джон Хорст.

Тернер подписал четырехлетний контракт на 107 млн долларов. В соглашение включены опция игрока на сезон-2028/29 и трейд-кикер на 15 процентов.