«Индиана» не хотела платить Майлзу Тернеру больше 22 млн долларов в год

Стала известна причина ухода Майлза Тернера из «Индианы».

«Пэйсерс» не захотели предлагать Тернеру больше четырех лет и больше 22 миллионов в год, сообщает RG со ссылкой на источники из лиги.

Также сообщается, что центровой остался бы в «Индиане» за 25 млн в год, но клуб не пошел на уступки, предложив трехлетний контракт на 66 млн. Опции игрока на четвертый год предложено не было.

Согласно источнику, «Бакс» обратились к Тернеру во вторник утром с «предложением, от которого было трудно отказаться».

«Милуоки» предложил 107 миллионов долларов за четыре года, но опция игрока на последний сезон и трейд-кикер на 15% убедили Тернера заключить сделку.