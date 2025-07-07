Давиде Моретти перешел из «Венеции» в «Триест»

«Триест» объявил о подписании Давиде Моретти.

27-летний защитник (191 см) играет на профессиональном уровне с 2014 года, выступая за различные итальянские клубы. Прошлый сезон Моретти провел в «Венеции », набирая 7,7 очка и 3,1 передачи за 23,2 минуты в среднем в Еврокубке.

Следующий сезон баскетболист отыграет в «Триесте», который завершил регулярный итальянский чемпионат на 6-м месте и выбыл в 1/4 финала, уступив финалисту – «Брешии».