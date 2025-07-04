Разыгрывающий Куинн Эллис официально присоединился к «Милану»
«Милан» объявил о приходе Куинна Эллиса.
Разыгрывающий (22 года, 184 см) перешел в новый клуб из «Тренто».
Эллис набирал 8,4 очка, 3,4 подбора и 4,1 передачи в среднем в матчах прошедшего розыгрыша Еврокубка.
Его команда провела успешный сезон, выйдя в 1/4 финала национального чемпионата и завоевав Кубок Италии.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
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