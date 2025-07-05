«Виртус» расстался с Уиллом Клайберном
Уилл Клайберн покинул итальянский клуб.
«Виртус» объявил о расторжении контракта с американским форвардом (35 лет, 201 см) по обоюдному согласию сторон.
По данным инсайдеров, Клайберн продолжит карьеру в «Барселоне».
Клайберн провел в Италии один сезон. В прошедшем сезоне Евролиги баскетболист набирал 13,5 очка, 4,7 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата. До этого он выступал за ЦСКА и «Анадолу Эфес».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Виртуса»
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