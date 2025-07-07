Си Джей Массинбург вернулся в «Брешию» из «Бахчешехира»
«Брешия» подписала Си Джей Массинбурга.
28-летний американский защитник (196 см) провел в итальянском клубе 2 сезона с 2022 по 2024 год и помог завоевать Кубок Италии в 2023.
Массинбург уезжал в Турцию на год и выступал за «Бахчешехир», набирая 7,6 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в среднем в Еврокубке.
«Брешия» сообщила о возвращении игрока в состав.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Брешии»
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