Си Джей Массинбург вернулся в «Брешию» из «Бахчешехира»

«Брешия» подписала Си Джей Массинбурга.

28-летний американский защитник (196 см) провел в итальянском клубе 2 сезона с 2022 по 2024 год и помог завоевать Кубок Италии в 2023.

Массинбург уезжал в Турцию на год и выступал за «Бахчешехир», набирая 7,6 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в среднем в Еврокубке.

«Брешия» сообщила о возвращении игрока в состав.