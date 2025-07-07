«Милан» продлил контракт c Джампаоло Риччи на 2 года

Форвард продолжит выступления за итальянский клуб.

«Милан » объявил о продлении соглашения с Джампаоло Риччи (33 года, 201 см) до 2027 года.

Риччи перешел в команду в 2021 году из «Виртуса». С момента прихода он помог клубу завоевать три титула чемпиона Италии (2022, 2023, 2024), Кубок Италии (2022) и Суперкубок (2024).

В прошедшем сезоне Евролиги форвард принял участие в 32 матчах (15 – в старте), набирая в среднем 3,6 очка и 2,5 подбора за 15 минут на паркете.