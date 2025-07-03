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Центровой Девин Букер согласовал 2-летний контракт с «Миланом»

Девин Букер перейдет в «Милан».

Центровой (34 года, 205 см) подпишет 2-летнее соглашение после прохождения медосмотра.

Букер набирал 14,9 очка при 58,7% с двухочковой дистанции и 40,5% из-за дуги, а также 4,7 подбора, 1,6 передачи и 0,7 перехвата за матч прошедшего розыгрыша Евролиги в среднем, выступая за «Баварию».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алессандро Луиджи Магги
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