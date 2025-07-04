Влатко Чанчар подтвердил переход из «Денвера» в «Милан»

Словенский форвард продолжит карьеру в Европе.

«К сожалению, после окончания сезона «Наггетс» сообщили мне, что хотят внести изменения в состав – не глобальную перестройку, но все же. Они поблагодарили меня за все, что я сделал, но решили двигаться дальше, добавить новую энергию и новых игроков. Я принял это. Рад, что провел в команде шесть лет. Для меня это был хороший опыт.

«Милан » вышел на меня сразу и очень хотел подписать. Меня подкупило чувство того, что я нужен и важен для команды», – рассказал баскетболист.

Влатко Чанчар (28 лет, 203 см) был выбран «Наггетс» под 49-м номером на драфте-2017 и провел в составе команды 5 сезонов. За свою карьеру он принял участие в 143 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 3,4 очка и 1,8 подбора за 10,7 минуты на паркете.