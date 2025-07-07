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Лука Дончич – в расширенном составе сборной Словении на Евробаскет-2025

Словения объявила предварительный состав.

В список из 19 человек вошли: 

  • Миха Церквеник (КРКА)

  • Влатко Чанчар («Милан»)

  • Жига Данеу («Цедевита-Олимпия»)

  • Лука Дончич («Лейкерс»)

  • Зоран Драгич («Бильбао»)

  • Вит Храбар («Баскония»)

  • Грегор Хроват («Дижон»)

  • Робер Юркович (КРКА)

  • Мартин Крампель («Хекмех»)

  • Урбан Крофлич («Мега»)

  • Эдо Мурич («Форса Льейда»)

  • Джош Нибо («Милан»)

  • Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»)

  • Марк Паджен («Босна Визит»)

  • Клемен Препелич («Дубай»)

  • Рок Радович («Цедевита-Олимпия»)

  • Жак Смрекар (КРКА)

  • Леон Стергар («Кортрейк»)

  • Лука Шчука («Брауншвейг»)

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Команда Александера Секулича сыграет в группе D в Катовице, где ее соперниками станут Польша, Исландия, Бельгия, Израиль и Франция.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница сборной Cловении в соцсети X
logoЕвробаскет-2025
Вит Храбар
Рок Радович
logoсборная Словении
logoЛука Дончич
Алексей Николич
Роберт Юркович
Урбан Крофлич
Эдо Мурич
Джош Нибо
Мартин Крампель
Миха Церквеник
Жак Смрекар
Клемен Препелич
Жига Данеу
Грегор Хроват
logoЗоран Драгич
logoВлатко Чанчар
Леон Стергар
Лука Шчука
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