Лука Дончич – в расширенном составе сборной Словении на Евробаскет-2025

Словения объявила предварительный состав.

В список из 19 человек вошли:

Миха Церквеник (КРКА)

Влатко Чанчар («Милан»)

Жига Данеу («Цедевита-Олимпия»)

Лука Дончич («Лейкерс»)

Зоран Драгич («Бильбао»)

Вит Храбар («Баскония»)

Грегор Хроват («Дижон»)

Робер Юркович (КРКА)

Мартин Крампель («Хекмех»)

Урбан Крофлич («Мега»)

Эдо Мурич («Форса Льейда»)

Джош Нибо («Милан»)

Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»)

Марк Паджен («Босна Визит»)

Клемен Препелич («Дубай»)

Рок Радович («Цедевита-Олимпия»)

Жак Смрекар (КРКА)

Леон Стергар («Кортрейк»)

Лука Шчука («Брауншвейг»)

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Команда Александера Секулича сыграет в группе D в Катовице, где ее соперниками станут Польша, Исландия, Бельгия, Израиль и Франция.