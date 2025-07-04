Бывший генменеджер «Далласа» Донни Нельсон назначен специальным советником сборной Словении

Нельсон вновь поработает с Лукой Дончичем.

Сборная Словении объявила о назначении бывшего генменеджера «Мэверикс» Донни Нельсона специальным советником.

Нельсон имеет большой опыт работы в международном баскетболе, включая сотрудничество со сборными Литвы и Китая.

Кроме того, Словения привлекла (уже во второй раз) ассистента «Лейкерс » Грега Сент-Джина в тренерский штаб на предстоящий Евробаскет .