Джанан Муса покинул «Реал»
Боснийский защитник завершил выступления за испанский клуб.
«Реал» объявил о расставании с Джананом Мусой (26 лет, 206 см) в связи с истечением контракта.
За три года в испанском клубе Муса выиграл титул Евролиги, два чемпионства национальной лиги, один Кубок Короля и два Суперкубка Испании.
В прошедшем сезоне Евролиги он в среднем набирал 12,2 очка, 2,9 подбора и 2 передачи за игру, реализуя 53,9% двухочковых и 37,2% трехочковых бросков.
Ожидается, что новой командой защитника станет «Дубай».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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