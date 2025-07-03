«Реал» объявил о подписании трехлетнего контракта со Серджо Скариоло
Серджо Скариоло официально назначен главным тренером «Реала».
Мадридский клуб заключил с итальянским специалистом контракт на три года.
64-летний Скариоло занимает пост главного тренера в сборной Испании. Его последнее место работы на клубном уровне – болонский «Виртус», с которым он завоевал Еврокубок в 2022 году.
Итальянец уже возглавлял мадридский «Реал» с 1999 по 2002 год и выигрывал с клубом чемпионат Испании.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Реала»
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