«Реал» объявил о подписании трехлетнего контракта со Серджо Скариоло

Серджо Скариоло официально назначен главным тренером «Реала».

Мадридский клуб заключил с итальянским специалистом контракт на три года.

64-летний Скариоло занимает пост главного тренера в сборной Испании. Его последнее место работы на клубном уровне – болонский «Виртус», с которым он завоевал Еврокубок в 2022 году.

Итальянец уже возглавлял мадридский «Реал » с 1999 по 2002 год и выигрывал с клубом чемпионат Испании.