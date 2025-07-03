«Реал» расстался с Хесусом Матео

«Реал» объявил, что главный тренер Хесус Матео покидает команду.

Матео работал в «Реале » с 2022 года и привел клуб к титулу чемпиона Евролиги , двум титулам чемпиона Испании, Кубку Испании и двум Суперкубком Испании. В прошлом сезоне он был признан тренером года в Евролиге.

По информации инсайдеров, новым главным тренером мадридской команды станет Серджо Скариоло .