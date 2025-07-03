«Реал» расстался с Хесусом Матео
«Реал» объявил, что главный тренер Хесус Матео покидает команду.
Матео работал в «Реале» с 2022 года и привел клуб к титулу чемпиона Евролиги, двум титулам чемпиона Испании, Кубку Испании и двум Суперкубком Испании. В прошлом сезоне он был признан тренером года в Евролиге.
По информации инсайдеров, новым главным тренером мадридской команды станет Серджо Скариоло.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Реала»
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