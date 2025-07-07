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«Клипперс» официально подписали Брука Лопеса, второй год в контракте – опция команды

Лопес присоединился к «парусникам».

«Клипперс» объявили о заключении соглашения с центровым Бруком Лопесом (37 лет, 216 см).

По информации Фреда Катца из The Athletic, стороны согласовали 2-летний контракт на 18 миллионов долларов с опцией команды на второй год.

Выступая за «Милуоки» в прошлом сезоне, Лопес провел 80 матчей (все в старте), набирая в среднем 13 очков (50,9% с игры, 37,3% из-за дуги), 5 подборов и 1,9 блок-шота (4-й показатель в НБА) за 31,8 минуты на паркете. Прошлый сезон стал для центрового третьим подряд с 100+ трехочковыми и 100+ блок-шотами, а в общей сложности таких сезонов у него шесть – это рекорд лиги.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
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