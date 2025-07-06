«Бакс», «Клипперс», «Хит», «Лейкерс» и «Наггетс» проявят интерес к Брэдли Билу после выкупа контракта
Ожидается, что «Финикс» выкупит контракт Брэдли Била в ближайшее время.
Как минимум пять команд проявят интерес к Брэдли Билу, как только защитник официально станет свободным агентом – «Милуоки», «Клипперс», «Майами», «Лейкерс» и «Денвер».
Как сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро, ситуация Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих 24-48 часов.
Бил вернет «Санз» не менее 14 млн долларов из своей зарплаты в размере 110,8 млн долларов в качестве выкупа. «Финикс» растянет сумму контракта Била на несколько лет, в результате чего полностью избежит налога на роскошь и получит возможность использовать полное исключение среднего уровня.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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