«Бакс», «Клипперс», «Хит», «Лейкерс» и «Наггетс» проявят интерес к Брэдли Билу после выкупа контракта

Ожидается, что «Финикс» выкупит контракт Брэдли Била в ближайшее время.

Как минимум пять команд проявят интерес к Брэдли Билу , как только защитник официально станет свободным агентом – «Милуоки », «Клипперс », «Майами », «Лейкерс » и «Денвер».

Как сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро, ситуация Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих 24-48 часов.

Бил вернет «Санз» не менее 14 млн долларов из своей зарплаты в размере 110,8 млн долларов в качестве выкупа. «Финикс» растянет сумму контракта Била на несколько лет, в результате чего полностью избежит налога на роскошь и получит возможность использовать полное исключение среднего уровня.