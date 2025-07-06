  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Бакс», «Клипперс», «Хит», «Лейкерс» и «Наггетс» проявят интерес к Брэдли Билу после выкупа контракта
20

«Бакс», «Клипперс», «Хит», «Лейкерс» и «Наггетс» проявят интерес к Брэдли Билу после выкупа контракта

Ожидается, что «Финикс» выкупит контракт Брэдли Била в ближайшее время.

Как минимум пять команд проявят интерес к Брэдли Билу, как только защитник официально станет свободным агентом – «Милуоки», «Клипперс», «Майами», «Лейкерс» и «Денвер».

Как сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро, ситуация Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих 24-48 часов.

Бил вернет «Санз» не менее 14 млн долларов из своей зарплаты в размере 110,8 млн долларов в качестве выкупа. «Финикс» растянет сумму контракта Била на несколько лет, в результате чего полностью избежит налога на роскошь и получит возможность использовать полное исключение среднего уровня.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4209 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoБрэдли Бил
logoНБА
logoМилуоки
logoКлипперс
logoФиникс
возможные переходы
logoМайами
logoЛейкерс
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ситуация Брэдли Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих двух дней
2сегодня, 16:10
«Финикс» ведет переговоры об обмене Ника Ричардса, Грэйсона Аллена и Ройса О’Нила
10вчера, 13:09
«Милуоки» и «Майами» заинтересованы в подписании Брэдли Била, если тот станет свободным агентом
164 июля, 07:09
Брэдли Бил и «Финикс» обсуждают выкуп контракта
254 июля, 06:21
Главные новости
Лонзо Болл перешел в «Кливленд»
117 минут назад
Стали известны детали семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта
527 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» принимает «Сиэтл», «Миннесота» встретится с «Чикаго»
38 минут назадLive
Патрик Беверли о том, что Квентин Граймс хочет 25 млн в год: «Ему нужно успокоиться»
50 минут назад
«Шарлотт» объявил об обмене Василие Мицича на Пэта Коннотона и два пика 2-го раунда
159 минут назад
Ситуация Брэдли Била в «Финиксе» может проясниться в течение следующих двух дней
2сегодня, 16:10
Умер бывший тренер и судья Михаил Степанов
сегодня, 15:54
Майкл Томпсон: «Деандре Эйтон не реализовал свои способности»
1сегодня, 15:36
«Финикс» и «Нью-Йорк» проявляют интерес к Дарвину Хэму
2сегодня, 15:27
ЧМ-2025. U19. Финал. США против Германии
сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Медведев: «Александер Секулич имеет отношение к рождению такой звезды, как Лука Дончич»
35 минут назад
Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом
7сегодня, 16:27
«Пари НН» расстался с Павлом Захаровым
сегодня, 14:14
«Галатасарай» подписал Фабиана Уайта
сегодня, 13:53
«Пари НН» подписал двухлетний контракт с Сергеем Гришаевым
сегодня, 13:41
Зарплата Гершона Ябуселе по контракту с «Нью-Йорком» составит «чуть менее» 5,7 млн долларов, что позволит команде подписать еще одну «минималку»
2сегодня, 12:37
«Хапоэль Тель-Авив» подписал центрового «Анадолу Эфеса» Дэниэла Отуру
сегодня, 11:50
Стефан Йович покинул «Валенсию»
сегодня, 11:28
У «Лейкерс» есть время до 20 июля, чтобы гарантировать контракт Шейка Милтона
3сегодня, 11:15
Тренер по броскам «Денвера» Майк Пенберти присоединится к штабу «Далласа»
4сегодня, 10:24