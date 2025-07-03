Крис Пол выбирает между «Клипперс», «Финиксом» и «Милуоки»
Названы три команды, претендующие на Криса Пола.
«Крисом Полом интересуются «Клипперс», «Санз» и «Бакс».
Мне сказали, что в среду у него состоялся разговор с представителями «Бакс». Несколько недель назад он сказал в шоу Пэта Маккафи, что предпочитает остаться на Западном побережье. Сейчас он перебирает варианты. Западное побережье или команда вроде «Милуоки», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
40-летний разыгрывающий провел минувший сезон за «Сан-Антонио», набирая 8,8 очка, 3,6 подбора, 7,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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