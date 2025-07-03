Крис Пол выбирает между «Клипперс», «Финиксом» и «Милуоки»

Названы три команды, претендующие на Криса Пола.

«Крисом Полом интересуются «Клипперс », «Санз» и «Бакс».

Мне сказали, что в среду у него состоялся разговор с представителями «Бакс». Несколько недель назад он сказал в шоу Пэта Маккафи, что предпочитает остаться на Западном побережье. Сейчас он перебирает варианты. Западное побережье или команда вроде «Милуоки », – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

40-летний разыгрывающий провел минувший сезон за «Сан-Антонио », набирая 8,8 очка, 3,6 подбора, 7,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.