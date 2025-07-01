Брук Лопес продолжит карьеру в «Клипперс» (2 года и 18 млн)
Центровой вернется в Лос-Анджелес.
37-летний Брук Лопес (216 см) договорился о подписании двухлетнего соглашения с «Клипперс», по условиям которого заработает 18 млн долларов.
Лопес – чемпион НБА в составе «Милуоки». В прошлом сезоне в «Бакс» он набирал 13 очков, 3,6 подбора, 1,8 передачи, 1,9 блока при 37% из-за дуги.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6318 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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