Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» планируют продлить контракт на два года

Кевин Дюрэнт намерен продлить соглашение с «Хьюстоном».

У «Хьюстона » и Дюранта есть серьезный взаимный интерес к продлению контракта на два года позже в это межсезонье. Ожидается, что сумма соглашения будет ниже максимальной.

Сегодня «Хьюстон» официально объявил о приобретении форварда Кевина Дюрэнта и центрового Клинта Капелы в результате обмена с участием семи команд.

В нынешнем контракте Дюрэнта остался один сезон, за который он заработает 54,7 млн долларов.