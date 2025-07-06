Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» планируют продлить контракт на два года
Кевин Дюрэнт намерен продлить соглашение с «Хьюстоном».
У «Хьюстона» и Дюранта есть серьезный взаимный интерес к продлению контракта на два года позже в это межсезонье. Ожидается, что сумма соглашения будет ниже максимальной.
Сегодня «Хьюстон» официально объявил о приобретении форварда Кевина Дюрэнта и центрового Клинта Капелы в результате обмена с участием семи команд.
В нынешнем контракте Дюрэнта остался один сезон, за который он заработает 54,7 млн долларов.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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