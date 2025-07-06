«Хьюстон» объявил о переходе Кевина Дюрэнта в команду

Кевин Дюрэнт стал игроком «Хьюстона».

«Рокетс» официально объявили о приобретении форварда Кевина Дюрэнта и центрового Клинта Капелы в результате обмена с участием семи команд. В сделке также участвовали «Атланта», «Бруклин», «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Миннесота» и «Финикс ».

«Финикс» получит Джейлена Грина, Диллона Брукса, Хамана Малуача, Рашира Флеминга, Коби Бри, Дэйкуона Плаудена и пик 2-го раунда;

«Бруклин» – два пика 2-го раунда; «Голден Стэйт» – Алекса Тухи и Джахмая Машака; «Атланта» – обмен пиками 2-го раунда, Дэвида Родди и денежную компенсацию; «Лейкерс» – Аду Тьеро; «Миннесота» – Рокко Зикарски, два пика 2-го раунда и денежную компенсацию.