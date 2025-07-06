4

«НБА – это одно большое сообщество». Кевин Дюрэнт попрощался с «Финиксом»

Кевин Дюрэнт написал прощальное сообщение.

«Мое время в Финиксе подошло к концу. Все эти остановки на пути действительно повлияли на меня в положительную сторону. Помните, что это мировая закулиса, и те, кто заставляет все работать в этом пространстве, неустанно трудятся, чтобы облегчить нам жизнь как игрокам.

Я благодарен за короткое общение со всеми, от обслуживающего персонала до дальних родственников партнеров по команде, это все семья, и я благодарен за то, что стал ее частью. Я искренне верю, что НБА – это одно большое сообщество. С любовью, Аризона. Хьюстон, не могу дождаться!» – написал форвард в соцсети.

Дюрэнт перешел из «Финикса» в «Хьюстон» в результате сделки с участием семи команд.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4281 голос
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кевина Дюрэнта в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoНБА
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стали известны детали семистороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта
19сегодня, 17:36
Пол Пирс: «Я был лучшим чистым бомбардиром в истории НБА»
294 июля, 10:25
«Хит» нацелены на развитие и расширение роли молодых игроков (Уэйр, Йович, Хакес, Ларссон, Якучионис) в качестве основы своей стратегии
363 июля, 07:26
Кевин Дюрэнт об идее отмены трехочковых из угла: «Это уничтожит игру»
113 июля, 05:15
Главные новости
Летняя лига в Калифорнии. «Лейкерс» играют с «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Сан-Антонио»
22 минуты назад
«Даллас» объявил о подписании нового контракта с Кайри Ирвингом
23 минуты назад
«Денвер» требует от Йонаса Валанчюнаса соблюдения контракта
542 минуты назад
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» планируют продлить контракт на два года
53 минуты назад
ЧМ-2025. U19. Финал. США разгромили Германию и завоевали золото
4сегодня, 20:12
«Хьюстон» объявил о переходе Кевина Дюрэнта в команду
1сегодня, 19:58
Женская НБА. «Сиэтл» победил «Нью-Йорк» в гостях, «Миннесота» встретится с «Чикаго»
сегодня, 19:52Live
Девин Букер продлил контракт с «Финиксом» на два года и 150 млн долларов
10сегодня, 19:30
Влад Голдин: «Сегодня играть не буду, а следующий матч начну в старте»
3сегодня, 18:47
Крис Пол о том, сколько еще он собирается играть: «Не больше года»
4сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Джастин Робинсон присоединился к тренерскому штабу «Лейкерс»
сегодня, 18:14
Александр Медведев: «Александер Секулич имеет отношение к рождению такой звезды, как Лука Дончич»
сегодня, 17:28
Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом
9сегодня, 16:27
«Пари НН» расстался с Павлом Захаровым
сегодня, 14:14
«Галатасарай» подписал Фабиана Уайта
сегодня, 13:53
«Пари НН» подписал двухлетний контракт с Сергеем Гришаевым
сегодня, 13:41
Зарплата Гершона Ябуселе по контракту с «Нью-Йорком» составит «чуть менее» 5,7 млн долларов, что позволит команде подписать еще одну «минималку»
2сегодня, 12:37
«Хапоэль Тель-Авив» подписал центрового «Анадолу Эфеса» Дэниэла Отуру
сегодня, 11:50
Стефан Йович покинул «Валенсию»
сегодня, 11:28
У «Лейкерс» есть время до 20 июля, чтобы гарантировать контракт Шейка Милтона
3сегодня, 11:15