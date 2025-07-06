«НБА – это одно большое сообщество». Кевин Дюрэнт попрощался с «Финиксом»

Кевин Дюрэнт написал прощальное сообщение.

«Мое время в Финиксе подошло к концу. Все эти остановки на пути действительно повлияли на меня в положительную сторону. Помните, что это мировая закулиса, и те, кто заставляет все работать в этом пространстве, неустанно трудятся, чтобы облегчить нам жизнь как игрокам.

Я благодарен за короткое общение со всеми, от обслуживающего персонала до дальних родственников партнеров по команде, это все семья, и я благодарен за то, что стал ее частью. Я искренне верю, что НБА – это одно большое сообщество. С любовью, Аризона. Хьюстон, не могу дождаться!» – написал форвард в соцсети.

Дюрэнт перешел из «Финикса » в «Хьюстон » в результате сделки с участием семи команд.