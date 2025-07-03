«Хит» нацелены на развитие и расширение роли молодых игроков (Уэйр, Йович, Хакес, Ларссон, Якучионис) в качестве основы своей стратегии

«Майами» поделился своим видением будущего.

Клуб не считал себя реальным претендентом на Кевина Дюрэнта и нацелен на рост через развитие своей молодежи.

В организации полагают, что центровой Келел Уэйр , форварды Никола Йович и Хайме Хакес и защитники Пелле Ларссон и Каспарас Якучионис могут стать «очень хорошими игроками». Их роль в команде должна расшириться в рамках «сезонов на развитие» в процессе «внутренних изменений» команды, как движущей силы.

При этом «Хит» не намерены уходить в перестройку, которая, по мнению организации, чаще всего приводит к неудаче и не соответствует философии клуба. Команда не будет обменивать Бэма Адебайо или Тайлера Хирро.

«Майами » не будет отчислять и расписывать зарплату Терри Розира, не считает обмен Эндрю Уиггинса необходимостью и первоочередной задачей и планирует в дальнейшем обсудить возможность заполучить Дэмиана Лилларда, а пока не уверен в правильности этого шага.