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Кевин Дюрэнт об идее отмены трехочковых из угла: «Это уничтожит игру»

Кевин Дюрэнт и Леброн Джеймс посмеялись над идеей о снижении количества «трешек».

Одним из популярных вариантов является предолжение об отмене трехочковых из угла. Эта возможность вызвала смех у звездных баскетболистов на подкасте Джеймса.

Кевин Дюрэнт: Боже мой. Это просто неуважение к игре.

Леброн Джеймс: Да, это когда линия по бокам просто уходит в аут. И там ничего нет. Принял мяч в углу, и у тебя есть только дальний двухочковый.

Кевин Дюрэнт: Ты в позиции данкера.

Стив Нэш: Аналитика защиты в важных розыгрышах. Три парня на дуге, два – под щитом.

Леброн Джеймс: Просто заставляй их бросать дальний двухочковый. Не смейте им мешать в углу.

Кевин Дюрэнт: Это уничтожит баскетбол.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2444 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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