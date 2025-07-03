Кевин Дюрэнт об идее отмены трехочковых из угла: «Это уничтожит игру»
Кевин Дюрэнт и Леброн Джеймс посмеялись над идеей о снижении количества «трешек».
Одним из популярных вариантов является предолжение об отмене трехочковых из угла. Эта возможность вызвала смех у звездных баскетболистов на подкасте Джеймса.
Кевин Дюрэнт: Боже мой. Это просто неуважение к игре.
Леброн Джеймс: Да, это когда линия по бокам просто уходит в аут. И там ничего нет. Принял мяч в углу, и у тебя есть только дальний двухочковый.
Кевин Дюрэнт: Ты в позиции данкера.
Стив Нэш: Аналитика защиты в важных розыгрышах. Три парня на дуге, два – под щитом.
Леброн Джеймс: Просто заставляй их бросать дальний двухочковый. Не смейте им мешать в углу.
Кевин Дюрэнт: Это уничтожит баскетбол.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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