Кевин Дюрэнт об идее отмены трехочковых из угла: «Это уничтожит игру»

Кевин Дюрэнт и Леброн Джеймс посмеялись над идеей о снижении количества «трешек».

Одним из популярных вариантов является предолжение об отмене трехочковых из угла. Эта возможность вызвала смех у звездных баскетболистов на подкасте Джеймса.

Кевин Дюрэнт : Боже мой. Это просто неуважение к игре.

Леброн Джеймс : Да, это когда линия по бокам просто уходит в аут. И там ничего нет. Принял мяч в углу, и у тебя есть только дальний двухочковый.

Кевин Дюрэнт : Ты в позиции данкера.

Стив Нэш : Аналитика защиты в важных розыгрышах. Три парня на дуге, два – под щитом.

Леброн Джеймс : Просто заставляй их бросать дальний двухочковый. Не смейте им мешать в углу.

Кевин Дюрэнт : Это уничтожит баскетбол.