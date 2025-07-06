Джастин Робинсон присоединился к тренерскому штабу «Лейкерс»
«Лейкерс» наняли нового тренера.
«Лейкерс» назначили Джастина Робинсона (28 лет) на должность тренера по развитию игроков.
Робинсон отыграл пять сезонов за университет Дьюк, завершив свою студенческую карьеру в сезоне-2019/20. После окончания университета он отправился за границу, где в течение трех лет выступал на профессиональном уровне в Черногории и Израиле.
В 2023 году Робинсон вернулся в Дьюк в качестве тренера по развитию игроков.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница университета Дьюк в соцсети X
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