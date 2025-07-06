Джастин Робинсон присоединился к тренерскому штабу «Лейкерс»

«Лейкерс» наняли нового тренера.

«Лейкерс » назначили Джастина Робинсона (28 лет) на должность тренера по развитию игроков.

Робинсон отыграл пять сезонов за университет Дьюк, завершив свою студенческую карьеру в сезоне-2019/20. После окончания университета он отправился за границу, где в течение трех лет выступал на профессиональном уровне в Черногории и Израиле.

В 2023 году Робинсон вернулся в Дьюк в качестве тренера по развитию игроков.