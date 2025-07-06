Майкл Томпсон: «Деандре Эйтон не реализовал свои способности»
Майкл Томпсон считает, что Деандре Эйтон раскроет свой потенциал в «Лейкерс».
«Когда Эйтона выбрали под первым номером драфта в 2018 году, я думал, что он будет центровым уровня Матча всех звезд на протяжении многих лет. Так что я считаю, что он не реализовал свои способности. Я думаю, он это знает.
Я думаю, что теперь он докажет, что он достоин быть игроком «Лейкерс», что он стоит риска, и что он будет играть в соответствии с ожиданиями людей и моими ожиданиями от него. У него гораздо больше таланта, чем было у меня, поэтому я думаю, что он должен стать намного лучшим игроком «Лейкерс», чем был я. Я ожидаю от него этого», – сказал двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
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