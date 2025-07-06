Летняя лига в Калифорнии. «Лейкерс» сыграют с «Майами», «Голден Стэйт» – с «Сан-Антонио»
Сегодня состоятся два матча Летней лиги НБА в Калифорнии.
«Лейкерс» сыграют с «Майами», «Голден Стэйт» встретится с «Сан-Антонио».
Сан-Франциско, Калифорния
6 июля. 23.30
Голден Стэйт – Сан-Антонио
7 июля. 1.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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