Умер бывший тренер и судья Михаил Степанов

На 82-м году жизни не стало Михаила Степанова.

Почетный судья ФИБА и бывший тренер московского ЦСКА Михаил Степанов умер на 82-м году жизни.

В 1968 году Степанов занял должность администратора ЦСКА и проработал в клубе шесть лет. За это время армейцы пять раз стали чемпионами СССР и дважды выиграл Кубок европейских чемпионов. В 1982 году Степанов вернулся в ЦСКА в качестве тренера мужской и женской команд.

С 1975 по 2012 год Степанов работал главным судьей и комиссаром. В 2013 году он получил звание почетного судьи ФИБА .